خبيرة أبراج تتوقع انقطاع الإنترنت عن العالم.. ماذا يحدث خلال الفترة المقبلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كشفت خبيرة علم الأبراج والأرقام عبير فؤاد أن "العفاريت الحمراء"، وهي ظاهرة كهربائية ضوئية تحدث في الغلاف الجوي، السبب وراء الأعطال التقنية الواسعة النطاق التي شهدناها مؤخرا يوم 18- 19 يوليو.

كما تربط بين هذه الظاهرة وتراجع كوكب عطارد، مؤكدة أن هذا التراجع سيكون له تأثيرات سلبية على الاتصالات والمواصلات في الفترة المقبلة.

وصفت خبيرة الأبراج في تصريح لـ"الخليج 365" "العفاريت الحمراء" بأنها طاقة نارية متوهجة ناتجة عن اضطرابات كهربائية قوية في الغلاف الجوي، وربطت هذه الظاهرة بتراجع كوكب عطارد، مشيرة إلى أن هذا التراجع الدوري للكوكب يؤثر سلباً على الاتصالات والمواصلات.

وتوقعت "عبير" أن تشهد الفترة القادمة، مع بدء تراجع عطارد من 5 - 28 أغسطس، مزيداً من الأعطال في وسائل النقل والاتصالات والإنترنت، وتأخير في مواعيد القطارات والطائرات، وزيادة خطر حوادث السيارات.

نصائح للتعامل مع فترة تراجع عطارد:

يوصي بإجراء صيانة للسيارات قبل بدء فترة التراجع لتجنب الأعطال.

ينصح بضرورة الانتباه أثناء القيادة خلال هذه الفترة.

يفضل تأجيل السفر خلال فترة التراجع قدر الإمكان.