بعد إصابة مصطفي فهمي بسرطان المخ.. 10 علامات تنذر بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في الساعات القليلة الماضية أجرى الفنان مصطفى فهمي جراحة في المخ داخل إحدى المستشفيات إثر إصابته بورم في المخ.

وفي هذا الصدد نرصد لكم أعراض ورم المخ، بحسب ما ذكر موقع "clevelandclinic".

أعراض ورم المخ:

الصداع الشديد في الصباح أو الاستيقاظ ليلا.

النوبات.

صعوبة في التفكير أو التحدث أو فهم اللغة.

تغيرات الشخصية.

ضعف أو شلل في جزء واحد أو جانب واحد من الجسم.

مشكلات التوازن أو الدوخة.

مشكلات الرؤية.

مشكلات السمع .

خدر أو وخز في الوجه.

الغثيان أو القيء.

الارتباك وفقدان التوجه.

أسباب ورم المخ:

تتطور أورام المخ تتطور عندما تتلف جينات معينة في كروموسومات الخلية وتتوقف عن العمل بشكل صحيح.

وعندما يتغير الحمض النووي لخلايا المخ، فإنه يعطي الخلايا تعليمات جديدة ويجعلها تنمو وتتكاثر بشكل أسرع من الطبيعي، وعندما يحدث ذلك، فإن الحشد المتزايد من الخلايا غير الطبيعية يستولي على مساحة في المخ.

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