طرق الإسعافات الأولية في حالات الحروق.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الحروق من الإصابات الشائعة التي يمكن أن تحدث لأي شخص في أي وقت، سواء كانت ناتجة عن النار أو الكهرباء أو أشعة الشمس أو مادة كيميائية.

وفي حالة حدوث حرق، فإن سرعة التصرف واتباع الإسعافات الأولية الصحيحة يمكن أن يحد من الضرر ويقلل من المضاعفات.

في هذا الصدد، نستعرض أهم الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب بحروق، وذلك بناء على نصائح الدكتور قسطنطين تيرنوفوي، مدير مركز إعادة التأهيل في جامعة سيتشينوف الطبية الروسية، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

الإسعافات الأولية للحروق

يجب إبعاد المصاب عن مصدر الحرارة أو المادة الكيميائية التي تسببت في الحرق، سواء كانت نارا أو سائلا ساخنا أو تيارا كهربائيا.

خلع الملابس التي تغطي المنطقة المحروقة، إلا إذا كانت ملتصقة بالجلد، حيث يمكن أن تزيد من الألم وتزيد من انتشار الحرارة.

من الضروري تبريد المنطقة المصابة بماء بارد وجاري لمدة 15-20 دقيقة على الأقل، يساعد الماء البارد على تخفيف الألم وتقليل تورم الأنسجة وتقليل الضرر الناتج عن الحرارة.

تقييم درجة الحرق، فالحروق الخفيفة تسبب احمرارًا وألمًا، بينما الشديدة قد تسبب ظهور بثور وتلفًا للأنسجة العميقة.

إعطاء مسكنات الألم للمصاب مثل الإيبوبروفين لتخفيف الألم والتورم.

إذا كانت الحروق شديدة أو تغطي مساحة كبيرة من الجسم، أو إذا ظهرت بثور مملوءة بسائل أحمر، يجب استدعاء سيارة الإسعاف على الفور.

الحروق الناتجة عن أشعة الشمس

الحروق الناتجة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس تتطلب أيضًا تدخلا سريعا، يمكن تخفيف حروق الشمس الخفيفة بتبريد المنطقة المصابة ووضع كمادات باردة.

أما الحروق الشديدة التي تصاحبها ظهور بثور، فيجب فيها استشارة الطبيب.

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