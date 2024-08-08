الامارات | بسبب 51 دولاراً .. راقصة روسية تحاكم بتهمة "الخيانة العظمى"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت النيابة العامة الروسية اليوم الخميس بإنزال عقوبة السجن 15 عاماً بحق روسية أميركية تحاكم في جلسات مغلقة بتهمة "الخيانة العظمى"، على ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

واعتقلت كسينيا كاريلينا البالغة من العمر 33 عاما، في يكاترينبرج في وقت سابق من هذا العام أثناء زيارتها لجديها وهي متهمة بالتبرع بمبلغ 51 دولارًا لجمعية خيرية أوكرانية مقرها نيويورك في الولايات المتحدة، وفقًا لصاحب عملها، وهو منتجع صحي في بيفرلي هيلز، بكاليفورنيا.

ويشار إلى أن كاريلينا راقصة باليه هاوية مقيمة في لوس أنجلوس، أصبحت مواطنة أمريكية في عام 2021، وقال كريس فان ديردن، صديق كاريلينا، لشبكة CNN، إنه اشترى لها تذكرة لزيارة البلاد كهدية عيد ميلاد، وقال إنها "فخورة بكونها روسية، ولا تشاهد الأخبار، ولا تتدخل في أي شيء يتعلق بالحرب".

واتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كاريلينا بجمع الأموال للجيش الأوكراني وبالمشاركة في "تحركات عامة لدعم نظام كييف"، في حين قالت منظمة "رازوم من أجل أوكرانيا" غير الربحية، التي يُزعم أن كاريلينا قدمت لها الأموال، إنها "شعرت بالفزع" بسبب اعتقالها.