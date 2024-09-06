الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح الكندي والغرير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، لمحمد عبدالله سعيد الكندي، بمناسبة زفافه إلى كريمة محمد بن عبدالله الغرير، متمنياً للعروسين حياة زوجية سعيدة.

كما حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد محمد سعيد الكندي، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف حفيده محمد عبدالله سعيد الكندي، إلى كريمة محمد بن عبدالله بن أحمد الغرير.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.