الامارات | «القافلة الوردية» تستعد لرحلتها التوعوية بسرطان الثدي في أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد «القافلة الوردية» التي تنظمها سنوياً «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» لمواصلة رحلتها التوعوية خلال «شهر التوعية»، الذي يستمر طوال شهر أكتوبر المقبل، حيث دعت مؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، للانضمام إليها في جهد جماعي لمواجهة سرطان الثدي، وحشد الجهود المؤسساتية والمجتمعية تحت شعار «بك نستمر»، بهدف تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر وتعزيز الثقافة الصحية للوقاية من المرض.

وتدعو «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» الشركات والمؤسسات إلى المشاركة في مكافحة سرطان الثدي ودعم مبادرات «القافلة»، حيث تتيح أربعة خيارات للمساهمة في هذه الحملة.