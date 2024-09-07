توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 07 أيلول إلى الجمعة 13 أيلول 2024

مهنياً: من زعماء الابراج واخيرا تتنفس الصعداء بعد معاكسة دامت ثلاثة ايام من القمر في الميزان سلامة قلبك انتقال القمر الى العقرب يساعدك فتتحمس للانطلاق ولاستعادة موقعك ويدفع بمصالحك نحوى الاعلى في مال في نجاح عي شهرة وتقدم تنعم بهدايا كثيرة توفرها لك الاجواء الفلكية الواعدة شرط ان تجتهد اكثر

عاطفياً: قد تعاني من مشاكل عائلية عالقة مع وجود الزهرة في معاكسة مع برجك من برج الميزان الذي يحمل اجواء بطيئة وغير مشجعة على اثارة المواضيع الحساسة والجديدة تجنب كل الخلافات ولا توجه انتقادا او ملاحظة سلبية او كلام جارح تندم عليه لاحقاً.للعازب حاذر من انعكاس سلبي لمزاجيتك على الوضع العاطفي ولا تهدد استقرار العلاقة بل ضاعف جهودك للحفاظ على ماء الوجه على الاقل