توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 07 أيلول إلى الجمعة 13 أيلول 2024

مهنياً: شعبيتك حلوة من ملوك الابراج تحقق الامنيات وتبدأ الاسبوع بحركة واسعة من معظم الكواكب التي تجعلك تحلق عاليا مع طوالع جيدة ومناسبة الشمس من العذراء واورانوس من الثور والمريخ في برجك والقمر في العقرب حظ من عدة جوانب مواقع تحمي شعبيتك تقويك وتقوي تردداتك تاثيرات جيدة جدا كل المواقع الفلكية داعمة لتطلعاتك ما يجعلك تتمتع بطاقة ايجابية

عاطفياً: تهدأ وتيرة العواطف تحت تأثير الزهرة المواجهة لبرجك من الميزان فتنكمش على نفسك بعض الشيء تشعر بالتوتر احيانا وبالملل احيانًا اخرى وقد ينعكس هذا الشيء على استقرار علاقتك في حياتك الزوجية لا تجازف بشيء وكن حذراً خاصة ان متطلبات العائلة والشريك حاول ان تجد الحلول بهدوء للعازب إنه أسبوع حذر جداً ما يجعلك متطلباً ثائراً بسبب موجات الغيرة والهواجس التي تسيطر عليك