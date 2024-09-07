القاهرة - الخليج 365
مهنياً: لا يزال الحظ يواكب طموحاتك ويقدم لك فرصا مناسبة للترويج والدعاية وللامتحانات والمناسبات الاجتماعية والسفربالرغم من انتقال القمر الى العقرب الى موقع معرقل عليك الحذر خاصة في الامور المالية حاذر انت تحت الاضواء انتبه لا تخالف القوانين حتى لا تضطر الى دفع المال انتبه من اية مخالفة او زعزعة او تراجع بالمعنويات
عاطفياً: يدفعك كوكب الزهرة الذي يتنقل في برج الميزان الصديق الى تعزيز الروابط العائلية والى الاحتفال بأوقات سعيدة في المنزل في هذا الاسبوع الدافئ فتظهر خلاله فرص المصالحة والتلاقي كما يكون للحب مكان مميز بين القلوب ما يجعل الاوضاع ممتازة تسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الشريك والاهل والاولاد للعازب سوف تشعر بالسعادة والراحة وقد تلتقي شريك الحياة خلال رحلة او ورشة عمل وتخططان للزواج
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 07 أيلول إلى الجمعة 13 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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