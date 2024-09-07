القاهرة - الخليج 365
مهنياً: من ملوك الابراج من الابراج الاوفر حظا بشوف ضحكتك من بعد ما مرقت بامور كارثية في تحسن كبير جدا من اول الاسبوع الى آخره هيدا الاسبوع الك وحدك حاول ان تستفيد من كل لحظة حلوة تتنفس بعمق وتفرح وجود القمر في برجك والشمس وعطارد من العذراء المريخ في السرطان الصديق زحل ونبتون في الحوت
عاطفياً: لا يزال كوكب الحب الزهرة في موقع مواجه لبرجك من الميزان فيكون عليك معالجة الشؤون العائلية والشخصية واتخاذ قرارات واضحة ووضع جدول عاطفي لتوضيح مشاعرك ومصارحة الشريك بما يدور في رأسك من مخاوف للعازب قد تعرف لقاءات مغرية وسطحية انتبه من مشاكل الغيرة والتملكية والصدامات والمواجهات والفضائح
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 07 أيلول إلى الجمعة 13 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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