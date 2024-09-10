6 أسباب لظهور الشيب المبكر.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهور الشيب علامة طبيعية للتقدم في العمر، إلا أن الكثيرين يواجهون هذه المشكلة في سن مبكرة، ولكن ما الأسباب التي تُسهم في ظهور الشعر الأبيض قبل الأوان؟

أسباب الشيب المبكر

القلق والتوتر

يعاني الكثيرون من ضغوطات الحياة اليومية التي تؤدي إلى الإجهاد المزمن، وهذا بدروه يؤثر على إنتاج الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون الشعر، ما يسرع عملية الشيب، وفقا لموقع "India Today".

نقص العناصر الغذائية

يؤدي النظام الغذائي دورا حيويا في صحة الشعر، لذا نقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B12، يمكن أن يؤدي إلى ظهور الشيب المبكر.

الإجهاد التأكسدي

يتعرض الجسم يوميًا للإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، عندما يتجاوز إنتاج الجذور الحرة قدرة الجسم على مكافحته، يمكن أن تتضرر بصيلات الشعر ويظهر الشيب.

التدخين

التدخين من العوامل الرئيسية التي تسبب هذه الحالة الصحية، فبالإضافة إلى آثاره الضارة على الصحة العامة، حيث يؤثر سلبا على الدورة الدموية ويقلل من وصول العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر.

اضطرابات المناعة الذاتي

بعض الأمراض المناعية الذاتية، مثل البهاق والثعلبة، تؤثر على إنتاج الميلانين وتسبب ظهور الشعر الأبيض.

الجينات الوراثية

تؤدي التركيبة الجينية دورًا مهمًا في تحديد متى وكيف يبدأ شعر الرأس في التحول إلى مرحلة الشيب.

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