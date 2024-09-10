التهاب اللوزتين.. مشروب ذهبي يساعدك على تخفيف الألم

محمد اسماعيل - القاهرة - سواءٌ كان التهاب اللوزتين ناتجًا عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، فإن خطط الرعاية المنزلية يمكن أن تجعلك أكثر راحةً وتعزز تعافيه بشكلٍ أفضل.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن مشروب الليمون بالعسل النحل وخليط الزنجبيل من أفضل المشروبات الذهبية التي تقلل من التهابات اللوز.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الليمون الدافيء وعسل النحل يعملان كمضاد للعدوى، ويعزز هذا المشروب جهاز المناعة ويحمي الأمراض.

وأشارت إلى أن الهدف من علاج اللوز هو السيطرة على تفشي التهابات اللوز التي يمكن أن تؤدي لمشكلات في التنفس والسعال.

كما أضافت عدة خطوات لتفادي التهابات اللوز تتمثل فيما يلي:

شرب المشروبات الساخنة.

الغرغرة بالماء والملح.

تناول الخضروات.

تناول شوربة الخضروات المسلوقة.

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