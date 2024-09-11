الشاي الأخضر المطحون.. فوائد لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - حدد باحثون من اليابان الفوائد المحتملة لشاي الماتشا الأخضر (الشاي الأخضر المطحون) لكبار السن.

ويحتوي شاي الماتشا الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين سي وإي والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

وأجرى الدراسة باحثون في معهد البحوث الطبية الحيوية في تسوكوبا، من خلال مراقبة 99 شخصاً يعانون من تدهور إدراكي خفيف، أعمارهم بين 5 و80 عاماً، لمدة 12 شهراً.

ووجد البحث أن تناول شاي الماتشا يساعد في الإدراك الاجتماعي الجيد، وهو عامل يكبح تطوّر الخرف، بحسب "مديكال نيوز توداي".

وتناولت مجموعة الماتشا جرامين من الشاي الأخضر عبر كبسولة يومياً، بينما تناولت مجموعة الدواء الوهمي كبسولة مع نشا الذرة.

وعلى الرغم من النتائج لم توافق توقعات الباحثين، الذين كانوا يأملون أن يوفر شاي الماتشا تحسينات للذاكرة، إلا أن ما وجدوا كان مفاجئا على نحو جيد.

ويحتوي الماتشا على مركبات نشطة بيولوجيا، مثل الثيانين والكاتيكين، تقمع الالتهاب وتحمي خلايا الجسم والدماغ من التلف.