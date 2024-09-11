لاعلاج له.. احذر أعراض الصداع النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قال البروفيسور أولريش بولكوفسكي إن الصداع النصفي، هو صداع مزمن على جانب واحد من الرأس، على صورة نوبات ألم متكررة وشديدة تعيق المرء عن حياته بشكل طبيعي.

وأوضح طبيب الأعصاب الألماني أن أعراضه تتمثل في الشعور بألم حاد ونابض بالمعني الحرفي في الرأس، مشيراً إلى أن الأمر يسوء عند ممارسة مجهود بدني أثناء نوبة الصداع النصفي مثل صعود الدرج.

وتشمل الأعراض أيضاً الغثيان، والقيءن والحساسية للضوء، وما يعرف بالهالة، وهي عبارة عن وميض في المجال البصري، ما قد يجعل القراءة صعبة على سبيل المثال، بالإضافة إلى التنميل في اليدين أو الوجه.

وأضاف بولكوفسكي أن أسباب الإصابة به غير معلومة حتى الآن، ولكن يُشتبه في وجود استعداد وراثي، تؤدي على أساسه عوامل داخلية وخارجية مختلفة "المحفزات" إلى نوبات الألم.

سبل العلاج

ورغم أنه غير قابل للشفاء، إلا أنه يمكن الحد من أعراضه بالأدوية مثل مسكنات الألم ومضادات الغثيان والقيء وأدوية التريبتان،إلى جانب بعض التدابير العامة مثل الراحة وتجنب المثيرات وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.