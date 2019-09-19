رانيا يوسف لـ"الوطن": فستاني في حفل الجونة هيكون ببطانة

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن تفاصيل الفستان المقرر أن ترتديه خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة التي تنطلق الليلة في البحر الأحمر.

وقالت يوسف لـ"الوطن" إنّها ترتدي فستانا من توقيع دار الأزياء اللبنانية "هاڤن"، إلى جانب "تسريحة شعر" بأنامل خبير التجميل محمد الصغير.

وأضافت الفنانة: "أكيد مش هلبس فستان مثير للجدل زي ما حصل قبل كده"، في إشارة إلى ارتدائها فستان أسود شفاف دون بطانة طويلة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40 العام الماضي، مختتمة حديثها: "هظهر بلوك مفاجئة إن شاء الله، وعارفة إن الناس مستنية إطلالتي النهارده".