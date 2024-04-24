شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مناطق.. "الملك سلمان للإغاثة" مستمر في تقديم خدماته الإنسانية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ 223 مستفيدًا، خلال الفترة من 3 وحتى 9 أبريل الحاليّ.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 47 مريضًا، وعيادة الطوارئ 98 فردًا، وعيادة الباطنية 74 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية حالتان، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان أيضًاوفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 46 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية إلى 209 أفراد.متضررو السيول في حضرموتكما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديرية السوم بمحافظة حضرموت بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخرًا، شملت 50 خيمة و150 حقيبة إيوائية، استفاد منها 900 فرد بواقع 150 أسرة.مركز الأطراف الصناعية في عدنوقدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 289 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مارس من عام 2024، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وجرى خلال المشروع تقديم 632 خدمة، وبلغت نسبة الذكور 65% ونسبة الإناث 35%، بينما شكّلت نسبة النازحين 61% والمقيمين 39% من إجمالي المستفيدين.وتوزعت الخدمات بين تركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.