شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تبحث تبادل الخبرات لمنتجات الحلال مع جهات علمية ماليزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بالعاصمة الماليزية، بعددٍ من الجهات العلمية المعنية بمنتجات الحلال في ماليزيا، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها، وتبادل الخبرات والمعارف.

وزار معاليه جامعة بوترا الماليزية، وجرى استعراض برامج الجامعة العلمية، وأعمال مركز أبحاث المنتجات الحلال (IPPH) الذي أنشأته الجامعة لجعلها مركزًا رائدًا في هذا المجال من خلال الاهتمام بدراسة جميع جوانب هذه المنتجات على المستويين المحلي والدولي وتطوير الأبحاث. تمكين شهادات الحلال كما زار مركز تحليل الحلال (MyHac) الذي يهدف إلى دعم وتمكين برنامج شهادات الحلال، وإنشاء مختبرات دولية للتحليل، وكان في استقباله رئيس المركز محمد عمري بن عبدالله.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على الخدمات التحليلية التي يوفرها المركز، وتشمل الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والتقنية الحيوية.

