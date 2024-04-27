انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة ؛ والتي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 250 وجهة في العالم، وامتداداً للعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بجمهورية العراق الشقيقة ؛ نعلن تسيير رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في المملكة إلى مدينة النجف في جمهورية العراق، إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل في جمهورية العراق، وذلك ابتداءً من يوم السبت 1 يونيو 2024.



كانت هذه تفاصيل خبر زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى العراق بدءا من 1 يونيو 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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