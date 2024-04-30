انتقادات حادة تواجه بلدية شمال الرياض بسبب تراكم النفايات والتشوه البصري

تعرضت بلدية شمال الرياض لموجة من الانتقادات الحادة عبر منصة إكس، بعد انتشار صورة متداولة تظهر تراكم النفايات أمام مقر البلدية. وتساءل المغردون عن التشوه البصري الناجم عن تمديدات المكيفات المتدلية على واجهة المبنى، معتبرين ذلك مخالفًا للتعليمات.

وتفاعلت البلدية مع الانتقادات وسارعت بإزالة المخالفة والنفايات المتراكمة. وعبرت عن شكرها لحرص واهتمام المواطنين، مؤكدة أنها تعمل جاهدة للحفاظ على نظافة المدينة.

ومع ذلك، استمرت الانتقادات بسبب عدم إزالة التشوه البصري الناجم عن تمديدات المكيفات والتمديدات الكهربائية المشوهة على واجهة المبنى. وقد رد أحد المعلقين على تعليق البلدية، مستفسرًا عما إذا كانت البلدية لم تلحظ هذه المشكلة إلا بعد رؤية التغريدة الانتقادية أم أنها تحتاج إلى بلاغ رسمي لإصلاحها.

وعلى الرغم من إزالة النفايات، إلا أن البلدية لم تتعامل مع التشوه البصري الموجود على المبنى. وتظهر صورة نشرتها البلدية لإزالة النفايات، ولكن لا يزال التشوه البصري قائمًا بدون تصحيحه.