أوبراليون عالميون يصدحون بلغة الضاد في أول أوبرا سعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدح أوبراليون عالميون بالنص الأوبرالي العربي «زرقاء اليمامة»، حيث يتغنى بعضهم للمرة الأولى بلغة الضاد على أرض المملكة، من خلال أول أوبرا سعودية والأضخم عربيا من إنتاج هيئة المسرح والفنون الأدائية.

وقدمت الأوبرا أول عروضها الخميس الماضي، في مركز الملك فهد الثقافي، عبر لوحة فنية درامية، تستنطق التاريخ وتستعيد أحداثا في عصر ما قبل الإسلام، لامرأة جمعت حدة البصر والبصيرة، لقبت بـ(زرقاء اليمامة)، امرأة حكيمة في قبيلة جديس، كانت أنذرت قومها من غزو وشيك، لكن قومها لم يصدقوها، فباغتهم الخصوم وقضوا عليهم، في قصة متوارثة في شبه الجزيرة العربية.

ويتواصل عرض العمل الأوبرالي حتى الرابع من مايو، وهو من تأليف الشاعر والكاتب السعودي صالح زمانان، والتأليف الموسيقي الملحن الأسترالي لي برادشو، فيما يخرج العمل السويسري الإيطالي دانييل فينزي باسكا، ويؤدي المقطوعات الموسيقية أوركسترا دريسدن سينفونيكر والجوقة الفلهارمونية التشيكية، في حين أسهمت مصممة الأزياء جيوفانا بوزي وفريقها في تصميم أزياء تعكس روح الأوبرا والجماليات البصرية لعصر ما قبل الإسلام.

أوبرا زرقاء اليمامة: