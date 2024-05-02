شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يواصل تقديم مساعداته الإنسانية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها أخيرًا، شملت 119 خيمة و200 حقيبة إيوائية، استفاد منها 1.200 فرد بواقع 200 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

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