شكرا لقرائتكم خبر رقابة مكثفة على أسواق مكة بعد انتهاء الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أنها تقوم بتكثيف الأنشطة الرقابية والتفتيش على جميع المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز التجارية ومطابخ الإعاشة والمخابز وأسواق الخضار والفنادق، وصوالين الحلاقة، والمتاجر المتنقلة، لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية، وذلك من خلال خطة شاملة لتعزيز الرقابة الميدانية، والتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحصول جميع العاملين بالمنشآت الخاصة بالمواد الغذائية والمباسط الموسمية على الشهادات الصحية السارية المفعول على مستوى النطاق الإشرافي لجميع البلديات الفرعية والمرتبطة بها، وذلك من أجل توفير بيئة صحية آمنة لأهالي مكة المكرمة وضيوف الرحمن.
ونفذت بلدية المعابدة الفرعية حملة شاملة استهدفت الظواهر السلبية والمباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن البلديات في جاهزية تامة بشأن تكثيف الرقابة في متابعة الأسواق التجارية والغذائية، وإبعاد كل ما يمكن أن يعرض أرواح المواطنين والمقيمين والزوار للخطر.
نتائج المتابعة الميدانية:
- 85 جولة في العزيزية
- رصد 35 محلا مخالفا
- مصادرة 5400 كجم أغذية فاسدة
- مصادرة 260 قطعة من الخردوات
- 61 جولة ميدانية في الحديبية
- متابعة 40 منشأة تجارية
- 21 منشأة صحية
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