شكرا لقرائتكم خبر رقابة مكثفة على أسواق مكة بعد انتهاء الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية خلال الفترة التي تعقب موسم الحج في مكة المكرمة، ضمن أعمال الفرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية في مجال متابعة المنشآت الغذائية والأسواق التجارية ومكافحة الباعة المتجولين، وذلك بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية ومنع الظواهر السلبية.

وأوضحت الأمانة أنها تقوم بتكثيف الأنشطة الرقابية والتفتيش على جميع المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز التجارية ومطابخ الإعاشة والمخابز وأسواق الخضار والفنادق، وصوالين الحلاقة، والمتاجر المتنقلة، لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية، وذلك من خلال خطة شاملة لتعزيز الرقابة الميدانية، والتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحصول جميع العاملين بالمنشآت الخاصة بالمواد الغذائية والمباسط الموسمية على الشهادات الصحية السارية المفعول على مستوى النطاق الإشرافي لجميع البلديات الفرعية والمرتبطة بها، وذلك من أجل توفير بيئة صحية آمنة لأهالي مكة المكرمة وضيوف الرحمن.

ونفذت بلدية المعابدة الفرعية حملة شاملة استهدفت الظواهر السلبية والمباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن البلديات في جاهزية تامة بشأن تكثيف الرقابة في متابعة الأسواق التجارية والغذائية، وإبعاد كل ما يمكن أن يعرض أرواح المواطنين والمقيمين والزوار للخطر.

نتائج المتابعة الميدانية: