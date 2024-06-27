ضبط وإتلاف 277 منتجا غذائيا ودوائيا فاسدا خلال شهر

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ومن أبرز الضبطيات منشأة غذائية في الرياض تمارس تصنيع وإنتاج العصائر الطازجة داخل مستودع غير مرخص ولا يوجد لوحة خارجية عليه مع تدني مستوى النظافة، كما تم رصد مواد أولية منتهية التصنيع، وعمالا حاضرين أثناء الزيارة التفتيشية لا يملكون شهادات صحية، وعلى إثر تلك المخالفات جرى إغلاق وتغريم المنشأة وضبط وتحريز جميع المنتجات.
وفي المنطقة الشرقية ورد بلاغ عن شقة سكنية تستخدم مستودعا لمواد غذائية مستوردة بطريقة غير نظامية، وبعد التثبت من مخالفة التخزين تم طلب إذن النيابة العامة لتفتيش المسكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وعثر داخل الشقة على منتجات غذائية بعضها منتهي الصلاحية، وعليه تم إتلاف المنتجات المخالفة واستدعاء المالك وسماع أقواله، وتسليم الموقع للبلدية المعنية واستكمال الإجراءات النظامية.
وبالتعاون مع أحد أصحاب المطابع في منطقة عسير، تم ضبط ممارس صحي (مقيم) يعمل في إحدى الصيدليات لقيامه بالغش التجاري في مستحضر صيدلاني، حيث ورد طلب بطباعة أغلفة للمستحضر.
أبرز الضبطيات:
- تصنيع العصائر الطازجة داخل مستودع غير مرخص.
- رصد مواد أولية منتهية التصنيع.
- عمال لا يملكون شهادات صحية.
- 4000 عبوة غلاف خارجي لمستحضر صيدلاني مغشوش.
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