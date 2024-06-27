متحف السيرة النبوية يثري تجربة زيارة المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية في تقديم تجربة إثرائية لضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة، خلال العروض التقنية الإبداعية التي تسلط الضوء على حجة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والأماكن والبلدان التي مر بها أثناء حجته وعمرته بلغات عدة تواكب تنوع الجنسيات والحضارات واللغات لزوار المدينة المنورة. ويتضمن المتحف عددا من الأقسام التفاعلية بتقنيات معاصرة تسهم في تعريف ضيوف الرحمن بسيرة النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم). إضافة إلى المجسمات المتنوعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وطريق الهجرة، وأطالس وخرائط ووسائل تعليمية متنوعة، ووسائل تقنية حديثة من شاشات عرض تفاعلية، تجعل ضيف الرحمن يعيش أبعاد السيرة النبوية والمشاهد والآثار التاريخية والمقتنيات التي وردت في سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم). ويقدم المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية هدايا

قيمة لضيوف الرحمن، أهمها الحقيبة النبوية.

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