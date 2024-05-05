شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 4100 متر مربع من المسطحات الخضراء بحدائق ومتنزهات الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعمت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، برنامجاً لصيانة الحدائق والمتنزهات العامة والمسطحات الخضراء، وذلك ضمن برامج الصيانة الشاملة للمرافق والمنتزهات العامة بالمحافظة.

وشملت مهام العمل صيانة وسائل السلامة وألعاب الأطفال والجلسات والمظلات وشبكات الري وأعمدة الإنارة والمسطحات الخضراء، وإعادة الطلاء للأسوار الخارجية، ودعم الترصيف وباقي المرافق.

وجرى إصلاح 4100 متر مربع من المتنفسات خلال الشهرين الماضيين. صيانة دورية وراعت الأمانة العناية بالرقعة الخضراء بالمدينة وضواحيها، من خلال تشغيل وصيانة الحدائق العامة والحدائق داخل الاحياء والمسطحات الخضراء، وتعزيز الجزر الوسطية بالطرق ومداخل ومخارج المدينة، بما يزيد من نسب المساحات المزروعة، والاستعانة بطرق الري الحديثة، والاهتمام بسلامة الزوار.

وركزت خطة الأمانة للصيانة الدورية للمرافق الخدمية والترفيهية، على رفع الجاهزية التامة لها لخدمة الزوار والمرتادين، خاصة وأن الطائف تشهد إقبالاً سياحياً متواصلاً في ظل البرامج والأنشطة والفعاليات والمهرجانات المقامة.

وضمن أعمال معالجة التشوه البصري، تم صيانة ودهان وإعادة تأهيل شاملة لألعاب الأطفال، وفحص التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها، واستبدال أعمدة الإنارة المكسورة وتغيير الإضاءة الداخلية.

وتم أيضًا صيانة أغطية الخزانات والشبكات القائمة، كما نفذت ورشة عمل لمشرفي الحدائق والمنتزهات والعاملين بها، للتعريف بطرق فحص وكشف الالتماسات الكهربائية بالأعمدة والتمديدات وطرق التعامل السريع ومعالجتها، وتعزز جهود الأمانة جهود الارتقاء بجودة الحياة.