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عرض فيلم «أحلام العصر» بمهرجان أفلام السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تشارك في الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية، الذي يقام خلال المدة من 2 إلى 9 مايو الجاري، في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الظهران، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لدعم وتعزيز صناعة السينما السعودية، وتعزيز التعاون مع مختلف الفعاليات السينمائية المرموقة.

وتتضمن مشاركة المؤسسة جناحا خاصا في سوق الإنتاج لعرض برامجها ومبادراتها، والتواصل مع المواهب السعودية من مختلف أرجاء المملكة، وعرض فيلم «أحلام العصر» المدعوم من صندوق البحر الأحمر، وهو ثاني تجربة سينمائية للأخوين قدس، ويشارك في بطولته عدد من المواهب السعودية.

ورعاية منحة لأفضل سيناريو فيلم سعودي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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