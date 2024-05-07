شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب: علاقات أخوية متميزة مع السعودية في كل المجالات والان نبدء بالتفاصيل



ونقل سموه للملك تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير

وسلم سموه رسالة خطية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. العلاقات السعودية المغربية وقد حمل الملك سموه، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

كما رحب الملك محمد السادس بسموه، منوها بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة. الدمام - شريف احمد - استقبل الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، في القصر الملكي بالدار البيضاء اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.ونقل سموه للملك تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-.وسلم سموه رسالة خطية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.وقد حمل الملك سموه، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.كما رحب الملك محمد السادس بسموه، منوها بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.