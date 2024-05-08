رفع كفاءة الشفا الدائري

بدأت أمانة الطائف في تنفيذ مشروع الأنسنة للأجزاء الرئيسة بطريق الدائري بالشفا، الذي يعد من أهم المواقع السياحية بالطائف، ويزيد الإقبال عليها من الزوار والسائحين على مدار العام.

ويشمل المشروع جنبات الطريق الدائري والجزيرة الوسطية، حيث يسهم في توفير ممرات مفتوحة للمشاة مع توفير كراسي للجلوس، وزيادة نسبة التشجير، وأرصفة الموقع، وتوفير الإضاءة التجميلية، وتأمين مواقف للسيارات، ودعم السفلتة، وذلك سعيًا إلى تحسين جودة الحياة، إضافة إلى تحسين المشهد الحضاري، وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق الخدمية وممرات المشاة.

وأكدت الأمانة أهمية تحقيق مفهوم أنسنة المدينة، والتركيز على البعد الإنساني في تصميم الأجزاء المحددة بهذا الطريق الحيوي والمواقع السياحية المحيطة، حيث يجد مرتادو الطريق مساحات راحة واسترخاء كافية، وكذلك مساحات وممرات للرياضة والتنزه، مع سهولة وانسياب الحركة دون عوائق، وتذليل صعاب التحرك لذوي الإعاقة، إضافة إلى مراعاة الجوانب الجمالية، وذلك تحقيقًا لمستهدف رئيس من مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطبيق مفهوم أنسنة المدن وتحقيق التوازن البيئي لكي تنمو المدينة بشكل متزن إنسانياً.