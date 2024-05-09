تراند اليوم : متصلة ابنها كان يغش في الاختبارات والآن يرفض الوظيفة بالشهادة .. ماذا يفعل؟ ..شاهد الشيخ الخثلان يجيب

صحيفة الخليج 365: أجاب الشيخ سعد الخثلان، على سؤال سيدة تقول إن ابنها كان يغش أثناء الاختبارات لكنه الآن لا يريد أن يتوظف بهذه الشهادة، فماذا يفعل؟.

وقال "الخثلان"، خلال حديثه ببرنامج "الرسالة"، إنه عليه التوبة إلى الله عز وجل على ما قام به فهو خطأ ومعصية.

وفيما يتعلق بالوظيفة، قال: "هذه الشهادة هي مقياس لمدى كفاءته وأهليته للوظيفة، ويمكن أن يعوض عن ما فاته من نقص بالدورات ثم يتوظف".

واختتم حديثه: "لكن لا يجب أن يبقى بدون وظيفة، لأنه بنى هذا الأمر على فهم غير صحيح".