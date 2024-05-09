تراند اليوم : "العدل" تحيل محامي إلى لجنة التأديب لتضليل متابعيه بزعمه تخفيض حكم قضائي من 5 سنوات إلى 6 أشهر

صحيفة الخليج 365: علمت الخليج 365، أن وزارة العدل أحالت محاميًا إلى لجنة تأديب المحامين، وذلك لمخالفته قواعدَ السلوك المهني بتضليله المتابعين في إحدى التغريدات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وإخلاله بشرف مهنة المحاماة.

وتضمنت تغريدة المحامي نشر حكم غير نهائي، وعبارات دعائية تتضمّن معلومات مغلوطة عن حكم لمحكمة الاستئناف.

وادعى المحامي تخفيض مقدار العقوبة من خمس سنوات إلى ستة أشهر، علماً بأن هذا يتنافى مع القاعدة السابعة والثلاثون التي نصّت على أن "يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان، بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني، بتجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة".