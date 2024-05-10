تراند اليوم : موجود في كل مطبخ... "خبراء" يكشفون عن مكون غذائي شائع يؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 40%

ترجمة حصرية: اكتشف خبراء التغذية من مركز الصحة العامة بجامعة فيينا خلال دراسة حديثة أن الأشخاص من المملكة المتحدة الذين أضافوا الملح إلى معظم وجباتهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 40% مقارنة بأولئك الذين استخدموا الملح بشكل ضئيل.

وربطت دراسات سابقة في الصين واليابان وكوريا بين النظام الغذائي المالح وسرطان المعدة، لكن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي أظهرت الارتباط بين الغربيين. حسب الديلي ميل.

على الرغم من أن الدراسة النمساوية كانت مجرد مراقبة، فقد أشارت الدراسات القديمة إلى أن الملح الزائد قد يؤدي إلى تآكل الطبقة الواقية على المعدة، مما يتسبب في تلف الأنسجة هناك ويؤدي إلى طفرات سرطانية.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعدم تناول أكثر من 2300 ملجم من الصوديوم يوميًا. وهذا يعادل ملعقة صغيرة من ملح الطعام.