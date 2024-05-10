شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مليون مستفيد.. "الموارد البشرية" تكشف إنجازاتها خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2023 العديد من المنجزات في قطاع التنمية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا ضمن أهداف التحوّل الوطني في منظومة تعزيـز التنمـية المجتمعية، ودعم نمو القطاع غير الربحي وتمكينه من تحقيق أثر أعمق في قطاعات عديدة. إنجازات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وارتفعت أعداد المنظمات غير الربحية بمبادرات برنامج التحوّل الوطني بنسبة تزيد على 4.3%.

ودربت الوزارة 95,324 مســتفيدًا وتوظيــف 51,659 مستفيدًا من الضمان بنهاية شهر يونيو الماضي.

أيضا أسهمت من خلال مبادرة نمذجة خدمات الرعاية الاجتماعية للأيتام ذوي الظروف الخاصة وتمكينهم من الاستقلال بتوفير 55 وحدة ســكنية للأيتام مع تأثيثها بالكامل. توظيف الأيتام ودعمهم بالأضافة إلى توظيـف 200 يتيمـة ضمن مشاريع تمكيــن الأيتام ذوي الظـروف الخاصة، كما أُطْلِق الإطار الـوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت لحماية الأطفال مـن الأذى عبر الإنترنـت بتـوفير فضـاء إلكترونـي آمـن ضمـن جهـود مبـادرة الأسـرة.

وفي مجال تشجيع العمل التطوعي ودعم برامج التطوع في مختلف المجالات، تجــاوز مسـتهدف مؤشـر عدد المتطوعين في المملكة المخطــط لــه بنهايــة عام 2025 بـ 750000 متطوع محققةً الوصول إلى 834300 متطوع خلال عام 2023.

كما أطلقت الوزارة جولة تطويــر القطاع غير الربحي في 13 منطقة؛ للتعريف بالممكنـات والخدمات المقدمـة مـن المركـز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتطوير القطاع. دعم وتمكين المرأة وأسهمت مبادرات التحول الوطني في دعم وتمكين المرأة في الوصول إلى أكثر من 1.700 مستفيدة من برنامج التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية.

إضافةً إلى دعم ما يزيد على 234 ألف مستفيـدة من خلال برنامج دعم المواصلات "وصول" الذي يُعد أحد برامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

كذلك وفرت تمويل بأكثر من 2 مليار لمشاريع الأسر المنتجة، وخدمة 31.499 مستفيدًا مـن برامج التدريـب والتأهيل والاحتضان والنفاذ للأسواق، و85,825 مستفيدًا من برامج الدعم والخدمات التمكينية. 31 مليون مستفيد وبخصوص الجهود في مجال المسؤولية الاجتماعية أسفرت عن الوصول لنسبة 64.8% من الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية خلال العام المنقضي.

هذا بجانب توفير أكثر من 169 فرصة تنموية على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، بقيمة 102 مليـون ريال، يستفيد منها 31 مليون مستفيد.

كما أطلقت استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وتشكيل لجنة وطنية للمسؤولية الاجتماعية، وتـحديد 23 مارس مـن كل عام يوم المسؤولية الاجتماعية في المملكة.