تراند اليوم : "بعدما استهانت بها".. شاهد: اللاعبة هتان السيف تفوز على نظيرتها المصرية بضربة قاضية في منافسات PFL

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو فوز، اللاعبة هتان السيف، على المصرية ندى فهيم، في منافسات PFL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بضربة قاضية .

وخلال الجولة الثانية من نزال السيدات، سددت هتان ركلة في رأس ندى، أسقطتها غائبة عن الوعي.

وتسببت ركلة هتان القاضية، في إنهاء الحكم للنزال، بينما غادرت ندى القفص على نقالة بسبب شدة الضربة.