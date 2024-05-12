تراند اليوم : وفاة أول رجل زرع كلية خنزير في العالم في مدينة بوسطن الأميركية .. والمستشفى يوضح الأسباب

صحيفة الخليج 365: توفي ريتشارد سليمان أول رجل أجرى عملية زرع كلية خنزير في العالم، حسبما أعلنت عائلته.

وكان جراحون في مدينة بوسطن بولاية ماساشوستس الأميركية، قد قاموا بزراعة كلية مأخوذة من خنزير داخل جسم سليمان 62 عاما الذي كان مصابا بمرض الفشل الكلوي.

وقال مستشفى ماساتشوستس العام أنه لا يوجد ما يشير إلى أن وفاة سليمان المفاجئة كانت بسبب عملية زرع كلية الخنزير.

وأضاف المستشفى إن سليمان، كان يعاني من مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم لسنوات عديدة، وذلك في وقت عملية زرعه. مشيرا إلى أن الرجل كان يخضع لغسيل الكلى لسنوات عديدة قبل أن يتلقى عملية زرع كلية من متبرع بشري وبدأت الكلى بالفشل بعد حوالي 5 سنوات، ثم زرع كلية خنزير.