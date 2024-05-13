شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "هيئة الترفيه" تستعرض تجربتها الرائدة في "المراجعة الداخلية" والان نبدء بالتفاصيل

معرض تطبيقات المراجعة الداخلية

مهنة المراجعة الداخلية والرقابة

الدمام - شريف احمد - قدمت هيئة الترفيه تجربتها الرائدة في تمكين إدارة المراجعة الداخلية من أداء عملها ضمن جناحها بـ "معرض تطبيقات المراجعة الداخلية".جاء ذلك خلال المنتدى الخامس للمراجعة الداخلية الذي نظمه الديوان العام للمحاسبة في مقره بالرياض.استعرضت الهيئة العامة للترفيه تجربتها في مجال المراجعة الداخلية، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالمراجعة الداخلية.وحصلت الهيئة على شهادة "تقييم الجودة الخارجي المستقل" من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين بصفته أول الجهات الحكومية الحاصلة على الشهادة، وفق أفضل الممارسات العالمية.وحصلت على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بتصنيف "توافق عام”، الذي يعد أعلى درجات التصنيف.وجاء ذلك ضمن برنامج تقييم الجودة الخارجي للالتزام بإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF).ويعّد المنتدى الذي ينظمه الديوان العام للمحاسبة سنوياً، فرصة لإثراء المحتوى المعرفي لمهنة المراجعة الداخلية والرقابة.وكذلك حصر أفضل الممارسات والتطبيقات، وتعزيز الوعي بأهمية دور المراجعة الداخلية.