شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تًشارك في ورشة تعزيز مفهوم الحماية من الأذى غدًا والان نبدء بالتفاصيل

دعبدالرحمن المديرس

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الدمام - شريف احمد - تُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية، في ورشة العمل العربية لتعزيز مفهوم وثقافة الحماية من الأذى بالجمعيات الكشفية العربية، التي يعقدها غداً الأربعاء، الإقليم الكشفي العربي (عبر الاتصال المرئي).وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، أن تلك الورشة من شأنها أن تُعزز ثقافة الحماية من الأذى لدى المشاركين الذي يمثلون عددٍ من قطاعات الجمعية الأمر الذي سينعكس على تعزيز تلك الثقافة لدى الراشدين وشاغلي المهام القيادية وقادة الوحدات والمجموعات الكشفية والفتية والشباب في مختلف القطاعات بمناطق ومحافظات المملكة.من جانبه أفاد مفوض تنمية المراحل بالجمعية عبدالله بن صالح الخضير، أن الورشة ستتضمن العديد من الموضوعات ومن أهمها التعريف بالسياسة العالمية للحماية من الأذى، ومدونة السلوك والأخلاق، والأمن والسلامة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وآليات الإبلاغ ورفع البيانات وحفظ وتأمين تقارير الحماية المحتملة، بالإضافة إلى أداة التقييم الذاتي للحماية من الأذى لتحقيق الامتثال، ومنصة الخدمات والموارد المتاحة للحماية من الأذى، وستختتم الورشة بالإجابة على الأسئلة الشائعة عن الحماية من الأذى.