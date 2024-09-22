أغنية “حظنا بالسعودية” يقدمها خريجو أكاديمية MBC لمناسبة العيد الوطني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التزاماً منها بدعم وتمكين المواهب السعودية المتميزة، أعلنت “أكاديمية MBC” عن إطلاقها أغنية “حظنا بالسعودية” لمناسبة العيد الوطني السعودي، وذلك بأشراف شركة “بلاتينوم ريكوردز” للإنتاج والتوزيع الموسيقي – المنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC”.

قام بأداء الأغنية نخبة من الشباب والشابات السعوديين والسعوديات الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة “رحلة إبداعية حول المملكة” بمواسمها المتعاقبة، وهي مسابقة سنوية تطلقها “أكاديمية MBC” عبر مختلف المدن والمناطق السعودية على امتداد الرقعة الجغرافية للمملكة بهدف اكتشاف وتمكين المواهب الشابة في مختلف مجالات الفنون والإعلام واختصاصات العملية الإنتاجية عموماً.

في هذا السياق، كتب كلمات أغنية “حظنا بالسعودية” الشاعر “الصلال”، وقام بتلحينها الملحن “شخص”، وهي من إخراج “سلطان عبدالمحسن”.

يذكر أن فيديو كليب الأغنية تم تصويره في مدينة الرياض ولقد أعربوا الفائزين في الرحلة الإبداعية حول المملكة عن سعادتهم الكبيرة بالمشاركة في أغنية “حظنا بالسعودية ” العمل الخاص لليوم الوطني 94 “، ولقد قاموا بتأدية هذه الأغنية، وهم: عبد الله القصير، ويزن محمد، ومحمد حوذان، وأثير الصائغ من جيزان. وعبد الله العلي من جده. ومشاعل محمد، وعيد الدوسري من الرياض.

يمكن الاستماع إلى أغنية “حظنا بالسعودية” على:

مواقع وتطبيقات Anghami، Spotify، Apple Music، YouTube، Deezer، بالإضافة إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لـ “مجموعة MBC”.