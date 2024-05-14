السعودية | محافظ جدة يكرم حفاظ خيركم الأكبر في تاريخ المنطقة الغربية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محافظ جدة يكرم حفاظ خيركم الأكبر في تاريخ المنطقة الغربية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة المكرمة

كرّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مساء اليوم 1786 حافظاً وحافظة لكتاب الله خلال الحفل السنوي الذي أقامته جمعية “خيركم” لتعليم القرآن وتحفيظه.

وابتدأ الحفل بالسلام الملكي تلاه تلاوة مباركة للقارئ خالد باناجه بعدها رحب رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي بسمو محافظ جدة لتشريفه حفل الجمعية ، ثم ذكر أبرز منجزاتها خلال العام وفي مقدمتها وصول عدد المستفيدين من برامجها لأكثر من مليونين ومائتي ألف (2,200,000) مستفيد ومستفيدة في (139) دولة حول العالم ، وتكريم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للجمعية لحصولها على المركز الأول بجائزتي التميز في العمل الخيري على مستوى المملكة، وحصد ستة من طالبات خيركم على المراكز الأولى في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات على مستوى المملكة، وتحقيق طلاب وطالبات الجمعية على المراكز الأولى في مسابقة جامعة جدة القرآنية.

واختتم المهندس حنفي حديثه بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (حفظهما الله) لما يولونه من عناية بالقرآن الكريم طباعة وتعليماً ودستوراً لهذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي والرسالة ، كما تقدم بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على دعمهم لخيركم لتحقيق رسالتها وأهدافها والتي تعود بالفائدة والنفع على أبناء وبنات الوطن بكافة فئاتهم العمرية ، ولكافة الداعمين والرعاة والعاملين في خيركم من موظفين ومعلمين ومعلمات على جهودهم الكبيرة والمتفانية لتخريج جيلٍ قرآنيٍ نافعٍ لمجتمعه، أمينٍ على وطنه، مخلصٍ لولاة أمره.

وبعد أن شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الجمعية وعن خطتها الاستراتيجية الرابعة ، هنأ المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفاظ وحافظات القرآن الكريم ، داعياً المولى لهم بالتوفيق وأن يكونوا لبنة صالحة لدينهم ووطنهم ومجتمعهم.

وفي ختام الحفل كرّم الأمير سعود بن جلوي الطلاب الـ13 الأوائل على مستوى محافظة جدة ورعاة وداعمي حلقات القرآن الكريم، ثم التقطت الصور التذكارية.

وفي لفتة جميلة منحت مجموعة محمد يوسف ناغي ست سيارات للثلاث الأوائل من البنين والبنات ، فيما قدمت مؤسسة ابو غزالة ١٠٠ الف ريال للاوائل ال١٣

هذا وجاء ترتيب الطلاب الـ١٣ الأوائل على النحو التالي: الأول حمزة محمد القصار ، الثاني عبدالرحمن زكي مفتي ، الثالث يوسف مساعد الرحيلي ، الرابع مهند مأمون عويضه ، الخامس زياد الحسين مشحوت ، السادس بدر بندر محنبي ، السابع عمار عبدالعزيز باحداد ، الثامن موسى راشد ابن راشد ، التاسع عبدالله عبد الأحد شيخ جهان ، العاشر هارون راشد ابن راشد، الحادي عشر عبدالرحمن تاج الدين خان زاده ، الثاني عشر محمد علاء الدين السحرتي ، الثالث عشر إسحاق شريف محمد .

الجدير بالذكر أنه أقيم صباح اليوم حفلاً تكريمياً لحافظات القرآن بالشطر النسائي بحضور صاحب السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بحضور شخصيات نسائيّة من سيدات ووجهاء المجتمع و من المختصات بعلوم القرآن ، وقد أعلنت فيه أسماء الـ 13 الأوائل من الحافظات وهنّ على النحو التالي : الأولى مريم محمود فتحي ، الثانية ساره احمد الشريف، الثالثة ثريا عبدالمجيد يحي ناصر، الرابعة سمية أحمد علي أحمد ، الخامسة آية سيد أنور ، السادسة فاطمة رفيق كونداثيل، السابعة أفنان موسى الأمين ، الثامنة رقية خالد العزوني، التاسعة فضيله علي عمر سليمان، العاشرة سامية نور الاسلام سراج الاسلام، الحادية عشر اسيل غازي باصويطين، الثانية عشر حليمه يونس ، الثالثة عشر أروى شاة جلال أبو سليمان.