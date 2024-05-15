شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق أول برنامج للدراسات العليا قريبًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ذكرت نائبة رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للتطوير والشراكة المجتمعية الدكتورة نهاد العمير، أن حصول كلية الصيدلة في الجامعة على المركز الأول على مستوى المملكة في الرخصة المهنية انجاز يدعو للفخر، و أثمن جهود عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة على هذا الإنجاز، مشيدة بالأبحاث التي حققتها الكلية خلال الفترة الماضية، وهذا يدل على جودتها وتحقيق العديد من الإنجازات التي قدمتها الكلية والدعم التي تجده كليات الجامعة من معالي رئيس الجامعة في تسخير كل ما من شأنه رفع من مستوى العمل الأكاديمي والتحصيل العلمي للطلاب والطالبات.
جاء ذلك في الحفل السنوي والمعرض المصاحب لكلية الصيدلة الإكلينيكية والجهات المشاركة بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور عاصم الأنصاري وممثلي الجهات المشاركة وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، والذي أقيم في مبنى العمادات المساندة، اليوم الأربعاء، تحت عنون (إنجازات وفرص).
وأضاف الدكتور الأنصاري أن الكلية سعت منذ عدة سنوات لتأسيس عمل استراتيجي ممنهج يحقق للكلية أهدافها وتطلعاتها، ومع انطلاق العام الجامعي تم تفعيل الخطة الاستراتيجية 2023-2025 لتحقيق ثمانية أهداف من خلال أربع وتسعين مبادرة تشمل كافة المجالات، ونتيجة لذلك حصل برنامج بكالوريوس الصيدلة - دكتور صيدلي - على الاعتماد الأكاديمي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
كما تم تحديث الخطة الدراسية لتواكب متطلبات المرحلة ولتلبي احتياجات سوق العمل، كما بدأت الكلية بالفعل رحلة الحصول على الاعتماد الدولي الذي نأمل أن يتحقق في منتصف عام 2025 بإذن الله تعالى، و في إنجاز غير مسبوق على مستوى كليات الجامعة بل والمملكة أجمع، حقق خريجو الكلية المركز الأول في اختبار رخصة ممارسة مهنة الصيدلة منذ عام 2019 وحتى اليوم، متخطين بذلك كافة خريجي كليات الصيدلة في المملكة العربية السعودية.
وأكد الدكتور الأنصاري بأننا حرصنا على مشاركة شركات الأدوية والمستشفيات لتشارك في المعرض لخلق فرص للتواصل بين الطلبة والخريجين وجهات التوظيف وكذلك مع ذوي الخبرة والاختصاص من خلال فعالية “جلسة مع خبير”، ومن خلال الجلسة الحوارية مع نخبة من المتخصصين.
واختتم بالشكر لمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش على كريم رعايته لهذا الحفل وعلى اهتمامه ودعمه لمنظومة الكليات الصحية بالجامعة، والشكر والتقدير لرعاة هذا الحفل شركة الدواء للخدمات الطبية - الراعي البلاتيني، وشركة الجزيرة للصناعات الدوائية (حكمة) - الراعي الذهبي، وفرع شركة Diaverum هولدينغ إيه بي - الراعي الفضي.
جاء ذلك في الحفل السنوي والمعرض المصاحب لكلية الصيدلة الإكلينيكية والجهات المشاركة بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور عاصم الأنصاري وممثلي الجهات المشاركة وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، والذي أقيم في مبنى العمادات المساندة، اليوم الأربعاء، تحت عنون (إنجازات وفرص).
ماجستير العلوم الصيدلانية التكامليمن جهته أعلن عميد الكلية عن قرب إطلاق أول برنامج للدراسات العليا في الكلية، وهو ماجستير العلوم الصيدلانية التكاملي ليكون رافدًا علميًا جديدًا وحاضنة للمزيد من التميز في التعليم الصيدلاني والأبحاث الدوائية والصيدلانية، وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً إن شاء الله.
وأضاف الدكتور الأنصاري أن الكلية سعت منذ عدة سنوات لتأسيس عمل استراتيجي ممنهج يحقق للكلية أهدافها وتطلعاتها، ومع انطلاق العام الجامعي تم تفعيل الخطة الاستراتيجية 2023-2025 لتحقيق ثمانية أهداف من خلال أربع وتسعين مبادرة تشمل كافة المجالات، ونتيجة لذلك حصل برنامج بكالوريوس الصيدلة - دكتور صيدلي - على الاعتماد الأكاديمي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
كما تم تحديث الخطة الدراسية لتواكب متطلبات المرحلة ولتلبي احتياجات سوق العمل، كما بدأت الكلية بالفعل رحلة الحصول على الاعتماد الدولي الذي نأمل أن يتحقق في منتصف عام 2025 بإذن الله تعالى، و في إنجاز غير مسبوق على مستوى كليات الجامعة بل والمملكة أجمع، حقق خريجو الكلية المركز الأول في اختبار رخصة ممارسة مهنة الصيدلة منذ عام 2019 وحتى اليوم، متخطين بذلك كافة خريجي كليات الصيدلة في المملكة العربية السعودية.
جائزة التميز في التعليموتم خلال المعرض تقديم جائزة للتميز في التعليم نطلقها للمرة الأولى هذا العام، وتكريم حركة البحث العلمي في الكلية بتقديم جائزة التميز في البحث العلمي، تقديرًا لجهود أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بجهد استثنائي لتجاوز كل التحديات، ليقدموا كل عام عددًا كبيرًا من الأبحاث العلمية تتفق في مجملها مع جوانب رؤية المملكة 2030، وأهمها صحة الإنسان ورفاهيته ودعم أبحاث الصناعات الدوائية، وهم جائزة التميز في التعليم: د. سوسن كردي، وجائزة التميز في البحث العلمي للأكثر نشرا: د. رضوان أحمد، وجائزة التميز في البحث العلمي للأكثر تأثيرًا: د. رضوان أحمد، وجائزة التميز في خدمة المجتمع: د. حسن غنيم، وجائزة المشرف المتميز: د. محمد الخميس - مجمع الدمام الطبي، وجائز أفضل ملصق علمي للطلبة في الممارسة الصيدلية: أسيل العبد الهادي وأنوار الهودار، وجائزة أفضل ملصق علمي للطلبة في العلوم الصيدلانية: رغد الزهراني وحنين الغامدي.
وأكد الدكتور الأنصاري بأننا حرصنا على مشاركة شركات الأدوية والمستشفيات لتشارك في المعرض لخلق فرص للتواصل بين الطلبة والخريجين وجهات التوظيف وكذلك مع ذوي الخبرة والاختصاص من خلال فعالية “جلسة مع خبير”، ومن خلال الجلسة الحوارية مع نخبة من المتخصصين.
واختتم بالشكر لمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش على كريم رعايته لهذا الحفل وعلى اهتمامه ودعمه لمنظومة الكليات الصحية بالجامعة، والشكر والتقدير لرعاة هذا الحفل شركة الدواء للخدمات الطبية - الراعي البلاتيني، وشركة الجزيرة للصناعات الدوائية (حكمة) - الراعي الذهبي، وفرع شركة Diaverum هولدينغ إيه بي - الراعي الفضي.