شكرا لقرائتكم خبر عن "صانعة الصفقات".. من هي الشيهانة العزاز رئيس هيئة الملكية الفكرية؟ والان نبدء بالتفاصيل



تمتلك الشيهانة مسيرة علمية وعملية كبيرة، إذ حصلت على شهادة البكالوريوس في الحقوق مع مرتبة الشرف من جامعة دورهام في المملكة المتحدة.

وتدربت في عدد من الجامعات والمعاهد العالية، أبرزها المعهد الدولي للتطوير الإداري في كلية الأعمال في لوزان بسويسرا، وجامعة نورتردام وجامعة بوردو في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة بوكوبي في إيطاليا، وكذلك معهد انسياد للدراسات العليا في إدارة الأعمال في فوننتينبلو فرنسا. مسيرة الشيهانة العزاز وعينت الشيهانة العزاز في 15 مايو 2024م، وبأمر ملكي مستشارًا في الديوان الملكي، وسبق أن عينت في يوليو 2022م، نائبًا للأمين العام لمجلس الوزراء.

وتتمتع الشيهانة بخبرات طويلة، فتولت منصب المستشارة القانونية والأمينة العامة لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة من 2018 حتى 2020، وكذلك مديرة الصفقات التجارية بإدارة الشؤون القانونية في صندوق الاستثمارات العام 2017، 2018.

وشغلت منصب مستشارة قانونية في شركة فينسون آند الكينز في الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشارة قانونية في شركة بيكر آند مكنزي الأمريكية من 2008 – 2012. الشخصية القانونية وجرى اختيار الشيهانة العزاز ضمن قائمة أقوى مئة سيدة أعمال من قبل مجلس فوربس الشرق الأوسط وذلك في عام 2020م.

كما نالت العديد من الجوائز، منها جائزة الشخصية النسائية القانونية من مجلة انترناشيونال لوريفيو IFLR عام 2019، وجائزة "نساء في القانون التجاري" عام 2020.

شاركت "العزاز" في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، لتحفيز المرأة وتحسين ظروفها للعمل في المهن التخصصية، وحازت على أثرها جوائز تقدير مختلفة، واختارتها مجلة "أريبيان بزنس" ضمن قائمة أكثر 50 امرأة تأثيرًا في السعودية لعام 2021، ولقبت بصانعة الصفقات في عام 2016 من مجلة "فاينانس مونثلي" البريطانية. الدمام - شريف احمد - أصدر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - أمرًا بتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، المستشار بالديوان الملكي، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.تمتلك الشيهانة مسيرة علمية وعملية كبيرة، إذ حصلت على شهادة البكالوريوس في الحقوق مع مرتبة الشرف من جامعة دورهام في المملكة المتحدة.وتدربت في عدد من الجامعات والمعاهد العالية، أبرزها المعهد الدولي للتطوير الإداري في كلية الأعمال في لوزان بسويسرا، وجامعة نورتردام وجامعة بوردو في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة بوكوبي في إيطاليا، وكذلك معهد انسياد للدراسات العليا في إدارة الأعمال في فوننتينبلو فرنسا.وعينت الشيهانة العزاز في 15 مايو 2024م، وبأمر ملكي مستشارًا في الديوان الملكي، وسبق أن عينت في يوليو 2022م، نائبًا للأمين العام لمجلس الوزراء.وتتمتع الشيهانة بخبرات طويلة، فتولت منصب المستشارة القانونية والأمينة العامة لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة من 2018 حتى 2020، وكذلك مديرة الصفقات التجارية بإدارة الشؤون القانونية في صندوق الاستثمارات العام 2017، 2018.وشغلت منصب مستشارة قانونية في شركة فينسون آند الكينز في الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشارة قانونية في شركة بيكر آند مكنزي الأمريكية من 2008 – 2012.وجرى اختيار الشيهانة العزاز ضمن قائمة أقوى مئة سيدة أعمال من قبل مجلس فوربس الشرق الأوسط وذلك في عام 2020م.كما نالت العديد من الجوائز، منها جائزة الشخصية النسائية القانونية من مجلة انترناشيونال لوريفيو IFLR عام 2019، وجائزة "نساء في القانون التجاري" عام 2020.شاركت "العزاز" في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، لتحفيز المرأة وتحسين ظروفها للعمل في المهن التخصصية، وحازت على أثرها جوائز تقدير مختلفة، واختارتها مجلة "أريبيان بزنس" ضمن قائمة أكثر 50 امرأة تأثيرًا في السعودية لعام 2021، ولقبت بصانعة الصفقات في عام 2016 من مجلة "فاينانس مونثلي" البريطانية.