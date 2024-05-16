شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشارك طلاب ثانوية الفيصل بالطائف يومهم الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

بيئة تعليمية مناسبة

الدمام - شريف احمد - شارك وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، أبناءه الطلاب في ثانوية الفيصل بمحافظة الطائف يومهم الدراسي، وذلك في إطار الزيارة التفقدية التي يقوم بها معاليه للمحافظة؛ للاطمئنان على سير الخطط والمشروعات التعليمية فيها.وتجول وزير التعليم يرافقه المدير العام للتعليم في محافظة الطائف د.سعيد الغامدي، في مرافق المدرسة والقاعات الدراسية، مطلعاً على التجارب العلمية التي يجريها الطلاب بداخل المركز العلمي، والتي من شأنها أن تنمي مواهبهم وابتكاراتهم العلمية.كما وقف معاليه على تفاعل الطلاب في معمل الحاسب الآلي ، والهايكنج العلمي، والربوت، والواقع الافتراضي والقبة العلمية والفضاء وعلوم الطيران، مبدياً إعجابه بما ينفذه الطلبة في المجالات العلمية.وشملت الزيارة متحف دار التوحيد، بما يحتويه من مقتنيات تاريخية، تضمنت معروضات تعليمية تعود إلى عهد تأسيس مدارس دار التوحيد في محافظة الطائف على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.وأشاد معاليه في نهاية الزيارة بما شاهده من الأنشطة الصفية واللاصفية التي يشرف عليها المعلمون والكادر الإداري في المدرسة وجهودهم في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب، مجدداً ثقته ومسؤولي الوزارة في المعلمين والمعلمات في تأدية رسالتهم السامية وغرس قيم الانتماء الوطني في أبناء وبنات الوطن.ووقف وزير التعليم مساء أمس على أعمال الطلبة الإبداعية والتقنية في معرض منافسات البرنامج التعليمي "تحدي الطباعة ثلاثية الأبعاد"، ‏والتي تحاكي الخيال العلمي، وتسهم في وضع الحلول العلمية للمشكلات الحياتية، بحضور المدير العام للتعليم.كما التقى معاليه القيادات التعليمية من المشرفين ومديري ومديرات المدارس والمعلمين، واطلع على مبادرات الإدارة في التحصيل الدراسي والاختبارات الوطنية.