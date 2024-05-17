شكرا لقرائتكم خبر عن "الإيسيسكو" تدعو إلى تعزيز دور المتاحف بمجال التعليم والبحث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى تعزيز دور المتاحف في التعليم والبحث، وانخراط الشباب والطلبة في الحفاظ على التراث والتشجيع على الإبداع، انطلاقًا مما يمثله المتحف في تاريخ الإنسانية.
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وأشارت المنظمة إلى الدعم الحالي لمشروع في جمهورية مصر العربية، للتحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة، وذلك في سياق تحويل المواقع التراثية والمتاحف باستخدام الطاقة الشمسية لتكون بديلًا لا يؤثر على البيئة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اليوم العالمي للمتاحفوأكد بيان للمنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف الـ18 مايو من كل عام، التزامها بدعم المتاحف في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وتعزيز دورها كمركز للتعليم والتوعية، من خلال تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتدريب العاملين في هذا المجال، والعمل على تشجيع التعاون بين المتاحف وتبادل الخبرات والمعرفة، لتكريس دورها في الحفاظ على التراث الثقافي لشعوب العالم الإسلامي، منوهة بالمبادرات التي تقوم بها لصالح المتاحف باعتبارها مؤسسات تحافظ على الذاكرة المجتمعية. للمزيد من التفاصيل
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الإيسيسكو - ICESCO (@ICESCO_Ar)
في #اليوم_العالمي_للمتاحف🖼️#الإيسيسكو تدعو لتعزيز دور المتاحف بـ #التعليم والبحث وانخراط الشباب والطلبة في الحفاظ على #التراث والتشجيع على الإبداع— الإيسيسكو - ICESCO (@ICESCO_Ar) May 17, 2024
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وأشارت المنظمة إلى الدعم الحالي لمشروع في جمهورية مصر العربية، للتحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة، وذلك في سياق تحويل المواقع التراثية والمتاحف باستخدام الطاقة الشمسية لتكون بديلًا لا يؤثر على البيئة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.