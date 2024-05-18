شاهد ولي العهد يلتقي بالشيخ محمد بن زايد في قصر العزيزية بالمنطقة الشرقية

نشر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر، صورة تجمع الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

وأوضح العساكر أن الصورة تم التقاطها، أمس الجمعة، في قصر العزيزية بالمنطقة الشرقية.

وكان سمو ولي العهد قد استقبل أمس، في قصر الخليج بالدمام أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.

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