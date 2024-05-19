وزير التعليم: نؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع وزير التعليم يوسف البنيان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة تفوق طلاب وطالبات المملكة في المسابقتين الدوليتين «آيسف 2024» و»آيتكس 2024»، وتقديمهم مستويات مشرفة تعكس الاهتمام والدعم الذي يحظى به التعليم في ظل قيادتنا الرشيدة؛ سعيا لتحقيق التميّز والريادة إقليميا وعالميا. وأشار الوزير إلى أن حصول أبناء وبنات المملكة على أكثر من 100 ميدالية ذهبية وفضية وجوائز كبرى وخاصة في «آيسف 2024» و»آيتكس 2024» كأكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار؛ يعكس الجهود المبذولة للوصول إلى منصات التتويج العالمية وتمثيل المملكة في أحسن صورة، كما يبرهن للعالم المستوى الذي نخطط له ونطمح في الوصول إليه، بسواعد وطنية وشركاء مميزين، ساهموا في مراحل التهئية والتدريب والاستعداد للمنافسات العالمية منذ بدايتها حتى الإعلان عن التتويج، مقدما شكره وتهنئته كذلك للطلاب والطالبات وأسرهم، وللمعلمين والمعلمات، ولشركاء التعليم الذين أسهموا في تحفيز الطلبة، وتعزيز قدراتهم؛ ممثلين بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وأكاديمية طويق ومدارس مسك، بما قدموه من تعاون مثمر. أبرز ما قاله الوزير: إنجاز وطني كبير محفز لبذل المزيد من الجهود وتعزيز التكامل البناء بين الجهات المعنية لدعم مواهب المملكة وتنمية قدراتهم.

هذا الطموح يعد امتدادا للإنجازات المتتالية التي تسجل باسم المملكة، وتؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميز.

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