شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تعزز خدماتها بمركز الفرز الأمني بالبهيتة لراحة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل





الدمام - شريف احمد - تنفذ فرق الصيانة والنظافة والاصحاح البيئي بأمانة الطائف برنامجًا لدعم الخدمات البلدية بمركز الفرز الأمني بالبهيتة في طريق السيل الكبير، وذلك بتوجيه ومتابعة من أمين الطائف، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي.ويشمل تنفيذ برنامج شامل للصيانة والنظافة والإصحاح البيئي وأعمال تحسين المشهد الحضري، حيث نفذت فرق الصيانة برنامجًا متكاملًا لصيانة أعمدة الإنارة والتمديدات الكهربائية بنقطة الفرز الأمني والمرافق المحيطة، وتم تهيئة مداخل ومخارج الموقع، وتكثيف أعمال الصحة العامة، وتعزيز آليات وعمالة النظافة والإصحاح البيئي وفرق معالجة التشوه البصري.تعزيز كفاءة العمل البلديتأتي جهود الأمانة متزامنة مع قرب موسم الحج سعيًا لتعزيز كفاءة العمل البلدي بالمواقع المؤدية إلى العاصمة المقدسة عبر طرق الطائف، حيث تعد المحافظة البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة، وتعمل الأمانة على إنجاز برامج متكاملة لتقديم الدعم لمركز الفرز الأمني والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في جميع نقاط التفتيش بالمحافظة في الموسم.وتضمنت أعمال النظافة والصحة العامة بوضع حاويات وسلال لجمع النفايات وتخصيص عمالة مدربة وآليات داعمة، مع توفير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة للمركز بالكشافات لزيادة مستوى الإضاءة، وتركيب أعمدة إنارة، وتشغيل اللوحات التوعوية والإرشادية.تفعيل الرقابة الميدانيةكانت الأمانة قد نفذت أعمال سفلتة بالمواقيت والمواقع المحيطة للتسهيل على ضيوف الرحمن، ورفعت فاعلية العمل البلدي، وسخرت كل الإمكانات المتاحة لتعزيز الخدمات البلدية بمواقيت وطرق الحج التي تربط المحافظة بالمحافظات والمناطق المجاورة، وفعلت الأمانة أعمال الرقابة الميدانية على المرافق الغذائية والتجارية على طرق الحجيج وبالمواقيت.وتعمل الفرق الميدانية على معالجة البلاغات والملاحظات الواردة عبر مركز البلاغات الموحد 940، ومنصة (بلدي) وتطبيقات الهواتف الذكية (صوّر وأرسل) وعبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية.