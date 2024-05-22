شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" توضح حقيقة احتواء "شعيرية سريعة التحضير" على شوائب خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، أن المنتجات الموجودة في السوق السعودي تخضع للمراقبة للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تكفل سلامتها للاستهلاك الأدمي.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين حول سلامة الشعيرية سريعة التحضير ، وحقيقة تسببها بأمراض خطيرة نتيجة وجود شوائب بها.

وردت الهيئة عبر حسابها بمنصة "إكس": "تحية طيبة، المنتجات الموجودة في السوق السعودي تخضع للمراقبة للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تكفل سلامتها للاستهلاك الادمي، ونوصي بتقليل استهلاك ملح الطعام والأغذية عالية الملوحة". هيئة الغذاء والدواء سبق ووجه أحد مستخدمي منصة "إكس" استفسارًا لهيئة الغذاء والدواء، حول تداول أحد المشروبات الملوثة في المملكة، بعد منعها في فرنسا.

وردت "الغذاء والدواء" موضحة أن المنتج المشار إليه لم يرد لأسواق المملكة، وأكدت أنها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة ومطابقة المنتجات الغذائية في أسواق المملكة لحماية المستهلكين.