شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تمنع تصوير أسئلة الاختبارات خارج المدرسة وتطالب بمكان خاص والان نبدء بالتفاصيل

خارج المدرسة مهما كانت الأسباب.



وأكدت أهمية أن يُخصص في كل مدرسة مكان خاص لتصوير وتظريف الأسئلة ولا يُستخدم لأي غرض آخر في نفس الفترة، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للتخلص من نماذج الأسئلة، ونماذج الإجابة من جهاز الحاسب الآلي بشكل دقيق يضمن السرية للأسئلة وإجاباتها بعد الانتهاء من الطباعة على أن يتم تصوير الأسئلة من قبل معدها.

وضع الاختبارات البديلة

وذكرت أنه في حال تعذر ذلك لأي سبب يكلف مدير المدرسة من يراه مناسبًا للقيام بذلك على أن يُحرر محضر بذلك موضحًا فيه الأسباب، وتُظرف الأسئلة من قبل معدها في ظروف رسمية؛ مع توضيح البيانات التالية على كل ظرف من ظروف الأسئلة: اسم المدرسة - اسم المادة الزمن الصف المستوى الدراسي القسم الفصل الدراسي والدور - مع توضيح إن كان الاختبار أساسيًا أو بديلاً - وتاريخ الاختبار ، عدد أوراق الأسئلة، عدد ظروف المادة الواحدة - إذا كانت تشتمل على أكثر من ظرف - مع مراعاة أن تكون نماذج الإجابة في ظروف رسمية خاصة مستقلة

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منحت وزارة التعليم مديري المدارس صلاحية وضع الاختبارات البديلة لمن يتغيب عن الاختبارات بعذر مقبول وذلك وفقاً

للمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب، والتي أوضحت بأنه يشترط لقبول عذر الطالب الذي تغيب عن مادة أو أكثر أن يقدم عذر تغيبه خلال فترة سير الاختبارات وحتى انتهاء فترة الاختبارات بمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، على أن يجرى الاختبار البديل لاختبار الفصلين الدراسيين الأول والثاني في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي التالي لهما.

قواعد الاختبارات الدراسية في السعودية

ويجرى الاختبار البديل لاختبار الدور الثاني بداية العام الدراسي التالي يستثنى من المدة المريض والسجين؛ والذي يكون بقرار من مدير التعليم.

وأشارت المذكرة التفسيرية إلى أن الطالب الذي تغيب عن دخول اختبار نهاية أحد الفصول الدراسية، أو جميعها دون عذر مقبول، أو تغيب بعذر مقبول ولم يتمكن من دخول اختبار البديل؛ يعد مكملًا في الدور الأول، وعليه التقدم لاختبار الدور الثاني في مقرر الفصل الدراسي أو في كامل المقرر للمواد التي تغيب عنها حسب وضعه.

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم على عدم تصوير أسئلة الاختباراتوفي سياق متصل