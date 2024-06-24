السعودية | “التدريب التقني”: أكثر من 25 ألف فرصة وظيفية للخريجين في مايو الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أسهمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع قطاع الأعمال لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني في طرح (25171) فرصة وظيفية، وذلك خلال شهر مايو من العام الجاري.

وبينت المؤسسة أنها أبرمت (54) مذكرة تفاهم مع عدة جهات خلال الشهر ذاته، ونفّذت (136) برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل ، إضافة إلى عقد (214) لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية في عددٍ من الجهات؛ بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي وخريجات برامج التدريب التقني، إلى جانب توزيع استبانات لقياس رضا أصحاب العمل بلغ عددها (594) استبانة، واستبانات لقياس رضا الخريجين (6337) استبانة.

وأضافت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في مجالات تتناسب مع تخصصاتهم، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك من أبرزها مبادرة ” فرصة عمل لكل خريج “، وكذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات .

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعقد معارض وملتقيات للتوظيف بالكليات والمعاهد؛ بهدف ربط الخريجين والخريجات بشكل مباشر مع جهات التوظيف وتعريفهم بفرص العمل المتوفرة،حيث بلغ عددها في شهر مايو الماضي (141) ملتقى ومعرض توظيف بمختلف مناطق المملكة.

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