السعودية | “الحياة الفطرية” تنظم فعالية المسار الثاني للهايكنج في محمية الوعول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فعاليات المسار الثاني لهواة الهايكنغ في محمية الوعول بمشاركة جمعية درب.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الناشطين البيئيين والمهتمين بالحياة الفطرية بشكل عام، حيث يمر مسار الفعاليات بعدد من المواقع الجغرافية الفريدة مثل جبل المخروق، إضافة للمرور بطرق ثرية بالغطاء النباتي تتوفر بها العديد من الكائنات الفطرية والطيور التي تنتشر في المحمية.

ويقع المسار المحدد في الجزء الشمالي من محمية الوعول -بين منطقة أم جص وجبل المخروق-، حيث يبلغ طول المسار بالاتجاهين 5700 متر، وبعرض يصل إلى 1.5 كلم بطريق متوسط الوعورة.

ويأتي تنظيم الفعاليات جزءاً من دور المركز في تفعيل السياحة البيئية، وتوفير أماكن صحية وآمنة لممارسة بعض الرياضات كالمشي، إضافة لتعزيز مناطق الجذب السياحي في المحميات، وإبراز بما تحتويه طبيعة المملكة من تنوع وجمال، إضافةً لرفع الوعي البيئي، وإبراز الخدمات التي تقدمها المحمية للمجتمع المحلي.