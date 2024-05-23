شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.

كما هطلت مساء أمس الأربعاء، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت محافظة هروب ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

